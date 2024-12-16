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Капитан Тоттенхэма отметился юбилейным забитым мячом в Премьер-лиге

Англия

Этот игрок находится в топ-20 лучших бомбардиров за всю историю лиги

Капитан Тоттенхэма отметился юбилейным забитым мячом в Премьер-лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Тоттенхэм" на выезде разгромил "Саутгемптон" со счетом 5:0. На эту победу также непосредственно повлиял Сон Хын Мин, который отметился забитым мячом в начале первого тайма.

В итоге, этот гол для капитана "шпор" стал юбилейным, 125-м в английской Премьер-лиге. Для достижения такого показателя южнокорейцу понадобилось сыграть 316 матчей. Кроме того, 32-летний нападающий "шпор" занимает теперь 18-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ, сравнявшись по забитым мячам с Николя Анелька.

Добавим, что в этом сезоне Сон Хын Мин провел 18 матчей, где отметился 6 голами и 6 ассистами.

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Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Сон Хын Мин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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