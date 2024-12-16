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Челси заинтересован в подписании атакующего полузащитника из Ла Лиги

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Испанский клуб хотел бы получить хорошую компенсацию за своего игрока

Челси заинтересован в подписании атакующего полузащитника из Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кристантус Уче, который перешел в "Хетафе" из "Сеуты" в 2024 году, продемонстрировал значительное развитие с момента своего прибытия в Ла Лигу. Его умение отбирать мяч, видение и навыки распределения мяча сделали его очень привлекательным игроком для клубов Премьер-лиги.

По информации Fichajes, "Челси" проявляет интерес к 21-летнему игроку "Хетафе". Универсальность нигерийца, который может действовать и как опорник, и как плеймейкер, является одним из пунктов, который больше всего привлекает руководство клуба. Учитывая то, что команда находится в процессе обновления, Уче идеально вписывается в долгосрочные планы "Челси", который стремится создать конкурентоспособную команду с молодыми талантами. Однако "Хетафе" не желает способствовать уходу нигерийца без адекватной компенсации. У игрока прописаны отступные в размере 25 млн евро, что может стать небольшим барьером для "Челси". Кроме того, предыдущий клуб нигерийца "Сеута" имеет право получить 20% от любой будущей продажи, что уменьшает прибыль представителя Ла Лиги.

Добавим, что в этом сезоне Кристантус Уче сыграл 19 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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