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Бразильский клуб связался с Тоттенхэмом относительно возможного перехода звездного нападающего

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У футболиста есть проблемы с игровой практикой в Англии

Бразильский клуб связался с Тоттенхэмом относительно возможного перехода звездного нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Флуминенсе" начал предварительные переговоры с "Тоттенхэмом" относительно возможного перехода Ришарлисона.

Согласно информации от бразильского издания Ge Globe, "Флуминенсе" мечтает вернуть своего бывшего нападающего. Несмотря на заинтересованность со стороны другого клуба, руководство "шпор", пока что, никак не реагирует на эти запросы

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Отмечается, что "Флуминенсе" стремится привлечь 27-летнего Ришарлисона на Клубном чемпионате мира 2025 года, который состоится в США. Бразильский клуб также делает серьезную ставку на связь игрока с клубом, к его желанию вернуться на родину, чтобы иметь возможность играть за свою национальную сборную.

Главной проблемой для дальнейших переговоров между клубами может стать его высокая трансферная стоимость.

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В этом сезоне Ришарлисон выпал из основы "Тоттенхэма", выйдя на поле лишь в 7 матчах за клуб и отметившись одним голом и одним ассистом. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 30 миллионов евро.

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Тоттенхэм (Лондон) Флуминенсе (Рио-де- Жанейро) Ришарлисон
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Источник:
ge.globo
Опубликовал: Андрей Журба
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