Постекоглу похвалил двух тинейджеров, которые дебютировали в основе в победном матче против Саутгемптона

Вчера "Тоттенхэм" на выезде уверенно переиграл "Саутгемптон" со счетом 5:0. В этом поединке также сыграли Лукас Бергвалль и Джед Спенс, для которых это было дебютное появление со стартовых минут в составе "шпор" в АПЛ. На послематчевой пресс-конференции Анге Постекоглу подчеркнул, что он остался очень доволен выступлениями этих игроков.

"Они были великолепными. Лукас [Бергвалль] постоянно растет, но ему уже 18. Арчи тоже 18, и сколько клубов Премьер-лиги собираются выпускать двух 18-летних игроков в своем составе. Джеду [Спенсу] пришлось подождать. Честно говоря, это единственная зона поля, где мы имели прикрытие в этом году, когда Арчи играл на позиции правого защитника, так что ему пришлось набраться терпения. Для него и тренеров, которые работали с ним на тренировках, это свидетельство того, что он смог выйти на поле сегодня. Он был нам нужен не просто для того, чтобы играть, а для того, чтобы приносить пользу, и он это делал. Большая награда за его терпение и настойчивость. У нас было 10 игроков основного состава, которые по разным причинам были недоступны сегодня в команде из 25 игроков, и мы попросили многих из них снова выйти на поле и почерпнуть энергию. Некоторые из них не играли уже давно, не выходили на поле, поэтому то, что ребята смогли сыграть с такой энергией и качеством, было просто замечательным. Очень приятно, что они получают за это награды, потому что они этого заслуживают", - заявил Постекоглу.

Добавим, что следующий матч "Тоттенхэм" сыграет в 1/4 финала Кубка лиги 19 декабря против "МЮ".