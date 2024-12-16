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Лестер хочет подписать игрока Манчестер Юнайтед

Англия

Ван Нистелрой хорошо знает способности этого футболиста

Лестер хочет подписать игрока Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лестер" в этом сезоне борется за выживание. "Лисы" недавно сменили тренера и под руководством Руда ван Нистелроя команда добыла 4 очка в последних трех матчах. Голландец хочет укрепить линию защиты зимой и обратил внимание в сторону своего бывшего клуба.

По информации Fichajes, "Лестер" проявляет интерес к Виктору Линделефу из "МЮ". Руд ван Нистелрой хорошо знает защитника, поскольку неоднократно встречался с ним во время его игровой карьеры и следил за развитием шведа на протяжении многих лет. Его опыт в английском футболе и умение управлять обороной своей команды делают его идеальным выбором для "лис", которые имеют проблемы в защите. Учитывая то, что это последний год для в "МЮ", "красные дьяволы" могли бы согласиться на продажу игрока, хотя и получат за него незначительную сумму.

Добавим, что в этом сезоне Виктор Линделеф провел 8 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

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Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф Лестер Сити Руд ван Нистелрой
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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