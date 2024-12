Ключевой игрок Манчестер Сити попал в тройку лучших игроков клуба по показателю сыгранных матчей в АПЛ

Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне провел свой 267-й поединок за клуб в чемпионате Англии в матче 16-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (1:2).

Несмотря на поражение в манчестерском дерби, этот матч для 33-летнего бельгийца стал знаковым, поскольку ему удалось попасть в тройку лучших игроков клуба по показателю сыгранных матчей в АПЛ. Впереди Кевина находится лишь Серхио Агуэро, который провел 275 матчей в составе "горожан" и Давид Сильва, на счету которого 309 игр в футболке "Манчестер Сити".

