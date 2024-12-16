Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевой игрок Манчестер Сити попал в тройку лучших игроков клуба по показателю сыгранных матчей в АПЛ
Полузащитник является живой легендой клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне провел свой 267-й поединок за клуб в чемпионате Англии в матче 16-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (1:2).
Несмотря на поражение в манчестерском дерби, этот матч для 33-летнего бельгийца стал знаковым, поскольку ему удалось попасть в тройку лучших игроков клуба по показателю сыгранных матчей в АПЛ. Впереди Кевина находится лишь Серхио Агуэро, который провел 275 матчей в составе "горожан" и Давид Сильва, на счету которого 309 игр в футболке "Манчестер Сити".
Kevin De Bruyne now has the third-most appearances for Man City in the Premier League ???? pic.twitter.com/hkgbzmAhlm— Premier League (@premierleague) December 16, 2024
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отметим, что Кевин Де Брюйне выступает за "Манчестер Сити" с августа 2015 года. За этот период 33-летний хавбек забил 104 гола и отдал 171 результативную передачу во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.12.2024
- Пушич: Не думаю о поддержке руководства. Я сейчас о своем будущем не волнуюсь
- Александрия нашла потенциальное усиление в ПФЛ
- Челси объявил заявку на матч против Астаны. Нашлось ли в ней место Мудрику?
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет