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Ключевой игрок Манчестер Сити попал в тройку лучших игроков клуба по показателю сыгранных матчей в АПЛ

Англия

Полузащитник является живой легендой клуба

Ключевой игрок Манчестер Сити попал в тройку лучших игроков клуба по показателю сыгранных матчей в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне провел свой 267-й поединок за клуб в чемпионате Англии в матче 16-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (1:2).

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Несмотря на поражение в манчестерском дерби, этот матч для 33-летнего бельгийца стал знаковым, поскольку ему удалось попасть в тройку лучших игроков клуба по показателю сыгранных матчей в АПЛ. Впереди Кевина находится лишь Серхио Агуэро, который провел 275 матчей в составе "горожан" и Давид Сильва, на счету которого 309 игр в футболке "Манчестер Сити".

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Отметим, что Кевин Де Брюйне выступает за "Манчестер Сити" с августа 2015 года. За этот период 33-летний хавбек забил 104 гола и отдал 171 результативную передачу во всех турнирах.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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