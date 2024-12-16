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"Мы должны придерживаться очень высоких стандартов". Тренер Манчестер Юнайтед - о трансфере Рашфорда

Англия

А также специалист рассказал об Алехандро Гарначо

"Мы должны придерживаться очень высоких стандартов". Тренер Манчестер Юнайтед - о трансфере Рашфорда

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о будущем двух игроков команды - Маркуса Рашфорда и Алехандро Гарначо.

"Понимаете, когда люди в клубе теряют работу... Мы должны придерживаться очень высоких стандартов. Конечно, очень важно то, как вы тренируетесь", - сказал Аморим.

В текущем сезоне Рашфорд сыграл 24 матча, забил 7 голов и отдал 3 ассиста, а Гарначо провел 24 поединка, забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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