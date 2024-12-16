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АПЛ. Борнмут – Вест Хэм 1:1. Когда старания проходят напрасно

Англия
Обновлено

"Вишни" выдали сильный матч, а в итоге едва не проиграли на последних минутах

АПЛ. Борнмут – Вест Хэм 1:1. Когда старания проходят напрасно

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Противостояние двух испанских наставников на полях Туманного Альбиона. По-разному сейчас складываются их карьеры, Андони Ираола заработал большое уважение от местных трибун за свою работу, а Хулен Лопетеги продолжает строить новую команду с "Вест Хэмом", находясь под невероятным давлением и риском вероятного увольнения в любой момент. Кажется, что голоднее здесь именно Лопетеги, однако может ли его команда составить реальную конкуренцию на выезде против "вишен"? Это мы и должны были узнать.

В стартовом составе хозяев поля ожидаемо появился Илья Забарный и это был очередной крепкий матч от украинского защитника, а соперник сегодня проблемы создавал, это точно нельзя было назвать легкой прогулкой для обороны "вишен".

В первом тайме голов мы так и не увидели, однако важно отмечать остроту созданных моментов. Она была настолько высокой, что ощущение о неизбежном голе не покидало. Активнее все же были "молотобойцы". Боуэн даже попал в каркас ворот, что стало самым опасным моментом в первом тайме. В целом команды обменивались острыми моментами, которым не хватало только точности при ударах. А когда с точностью все было в порядке, то голкиперы были на месте. Особенно активными были Кудус и Боуэн, а у "Борнмута" Кристи и Уаттара. Но в первом тайме без голов, поэтому все надежды перенеслись на вторую половину встречи.

АПЛ. Борнмут – Вест Хэм 1:1. Когда старания проходят напрасно - изображение 1

Во втором тайме ливень моментов продолжился, только теперь инициатива была больше у хозяев поля. Классный удар получился у Данго Уаттара, немного мимо ворот, а через несколько мгновений мог забивать Илья Забарный. Именно на него направил подачу Кристи, вот только удару украинца головой не хватило точности и круглый полетел мимо ворот.

В середине второй половины игра немного успокоилась, однако все равно команды не забывали обмениваться рядовыми ударами издали, но с точностью сегодня были очевидные проблемы. Именно они и помешали круглому все же оказаться в воротах хотя бы раз, хотя моментов действительно хватало.

Затем было еще одно небольшое нашествие от "вишен", после чего произошел глупый эпизод с Бруксом. Он при подаче Ван-Биссаки в штрафную решил высоко поднять свои руки, в одну из них попал мяч и арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Лукас Пакета. Гол, который выглядел не очень логично, учитывая то, как во втором тайме "Борнмут" давил на ворота соперника. Но такой уж сегодня матч.

АПЛ. Борнмут – Вест Хэм 1:1. Когда старания проходят напрасно - изображение 2

А знаете, что было дальше? Просто бешеный штрафной удар от Унала как ответ на пропущенный гол. Далеко было от ворот, действительно далеко, но то, как турок смог закрутить круглого в угол ворот прямым ударом - шедеврально. 1:1. А не могли команды раньше порадовать нас таким шоу?

В итоге с таких счетом и завершился этот матч. Классная концовка получилась. Дуэль двух испанских наставников завершилась вничью. Для "Вест Хэма" это все же был неплохой матч по сравнению с прошлыми перформансами. А "Борнмут" может корить себя за упущенные шансы и глупый пенальти.

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Виталити" (Борнмут)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Борнмут" — "Вест Хэм" 1:1

Голы: Унал (90) — Пакета (87, с пенальти)

"Борнмут": Кепа — Смит (Адамс, 68), Забарный, Хейсен, Керкез — Кристи, Кук — Семеньо (Брукс, 68), Клюйверт (Биллинг, 80), Уаттара — Эванилсон (Унал, 80)

"Вест Хэм": Фабьянски — Цоуфал, Мавропанос, Килман, Ван-Биссака (Кейси, 90+5) — Альварес (Саммервилл, 75), Соучек — Пакета, Солер (Фюллькрюг, 56), Кудус (Скарлз, 74) — Боуэн

Предупреждения: Солер (23), Альварес (62)

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