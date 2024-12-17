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Одноклубник Зинченко настроен сменить клубную прописку зимой
Скорее всего, футболист вернется в Италию
Getty Images/Global Images Ukraine
Якуб Кивёр уже не является основным игроком при Артете. Слева в защите чаще всего играют Калафьори и Тимбер, а в центре он находится за спинами Габриэля и Салибы, и роль запасного поляка точно не устраивает.
По информации Il Mattino, 24-летний защитник перестал колебаться и попросил своих агентов ускорить его прощание с "Арсеналом". Конечно, агентство, которое занимается его интересами, ожидается в Италии в ближайшие дни. И встреча с "Наполи" запланирована, в том числе и потому, что они занимаются интересами Лоботки. Кивёр не боится конкуренции со стороны Ррхамани еще и потому, что с возвращением в еврокубки в следующем сезоне у поляка будет больше возможностей играть в основе. Отметим, что по данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 28 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Якуб Кивёр провел 13 матчей и 2 ассистами.
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