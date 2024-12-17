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Тьерри Анри считает, что Арсенал под руководством Микеля Артеты начал играть очень предсказуемо
Француз проанализировал последние матчи канониров
NBC Sports
Бывший легендарный нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри во время программы Monday Night Football на Sky Sports в роли эксперта проанализировал игру «канониров» под руководством Микеля Артеты, указав на очевидные недостатки в их последних матчах.
"Лучшее качество Габриэля Мартинелли на футбольном поле — его скорость, но он никогда ею не пользуется. Когда он играет на фланге, оставаясь один на один с соперником, он выбирает безопасный вариант и отдает мяч назад. Я бы никогда этого не сделал. Когда у "Арсенала" появляются проблемы, они отдают мяч Букайо Сака. Об этом знает каждая команда".
"Если вы посмотрите на "Ливерпуль", вы заметите, что впереди они очень непредсказуемы. Вы видите там Джо Гомеса, Дарвина Нуньеса, Диогу Жоту, которые всегда направляются вперед. Но в "Арсенале", впереди Букайо Сака играет постоянно с Мартином Эдегором. Они слишком предсказуемы".
"Когда мяч оказывается в ногах Букайо Сака, у Габриэля Мартинелли есть возможность открываться внутри и завершать моменты, но он этого не делает. Против "Манчестер Юнайтед" оба гола были забиты с угловых, потому что мы не создавали много шансов", — добавил Анри.
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Добавим, что "Арсенал" сейчас занимает третье место в АПЛ, набрав 30 очков после 16-ти сыгранных туров в чемпионате Англии, отставая от лидера турнирной таблицы, "Ливерпуля", на 6 очков.
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