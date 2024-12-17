Тьерри Анри считает, что Арсенал под руководством Микеля Артеты начал играть очень предсказуемо

Бывший легендарный нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри во время программы Monday Night Football на Sky Sports в роли эксперта проанализировал игру «канониров» под руководством Микеля Артеты, указав на очевидные недостатки в их последних матчах.

"Лучшее качество Габриэля Мартинелли на футбольном поле — его скорость, но он никогда ею не пользуется. Когда он играет на фланге, оставаясь один на один с соперником, он выбирает безопасный вариант и отдает мяч назад. Я бы никогда этого не сделал. Когда у "Арсенала" появляются проблемы, они отдают мяч Букайо Сака. Об этом знает каждая команда".

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"Если вы посмотрите на "Ливерпуль", вы заметите, что впереди они очень непредсказуемы. Вы видите там Джо Гомеса, Дарвина Нуньеса, Диогу Жоту, которые всегда направляются вперед. Но в "Арсенале", впереди Букайо Сака играет постоянно с Мартином Эдегором. Они слишком предсказуемы". "Когда мяч оказывается в ногах Букайо Сака, у Габриэля Мартинелли есть возможность открываться внутри и завершать моменты, но он этого не делает. Против "Манчестер Юнайтед" оба гола были забиты с угловых, потому что мы не создавали много шансов", — добавил Анри.

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Добавим, что "Арсенал" сейчас занимает третье место в АПЛ, набрав 30 очков после 16-ти сыгранных туров в чемпионате Англии, отставая от лидера турнирной таблицы, "Ливерпуля", на 6 очков.