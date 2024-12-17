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Брайтон нацелился на молодого таланта Палмейраса
Зелено-белые так легко не отпустят этого игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Витор Реис - игрок, который уже некоторое время вызывает интерес на европейском рынке. Например, "Арсенал" и "Реал Мадрид" уже наблюдали за ситуацией с игроком. В свои 18 лет юноша является одним из главных открытий "Палмейраса" за последние годы, которого будет довольно непросто удержать.
По информации ESPN, "Брайтон" нацелился на молодого защитника в зимнее трансферное окно. Предложение от них составит около 25 миллионов евро, однако "Палмейрас" предупредил, что будут вести переговоры о продаже Витора Реиса только после клубного чемпионата мира. Единственное условие, при котором бразильцы могут изменить свою позицию, заключается в следующем: если "Брайтон" или любая другая команда пришлет предложение "уровня Эстевао", которого продали в "Челси" в рамках сделки, которая может достичь до 61,5 миллиона евро, между фиксированной и переменной суммами в соответствии с достигнутыми целями.
Добавим, что в этом году Витор Реис провел 33 матча и отметился 3 голами.
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