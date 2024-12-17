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Арсенал интересуется талантливым голкипером Аталанты

Англия

Вратарь впечатляет своей игрой в этом сезоне

Арсенал интересуется талантливым голкипером Аталанты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" интересуется талантливым голкипером "Аталанты".

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "канониров" активно следит за 24-летним итальянским вратарем Марко Карнесекки. Считается, что он является одним из тех футболистов, который может попасть в список трансферных целей английской команды перед началом следующего сезона.

Ранее сообщалось о том, что "Арсенал" заинтересован в подписании Алекса Мерета из "Наполи", поскольку "канониры" ищут игрока на роль второго номера после Давида Райи во вратарской иерархии клуба.

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В этом сезоне Марко Карнесекки стал основным вратарем "Аталанты", проведя 21 матч за клуб во всех турнирах. На его счету 9 сухих поединков. По версии авторитетного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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