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Драматическая развязка в конце матча. Борнмут - Вест Хэм 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия

Команда Забарного добыла одно очко и поднялась на шестое место в АПЛ

Драматическая развязка в конце матча. Борнмут - Вест Хэм 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 16-го тура АПЛ "Борнмут" расписал боевую ничью с "Вест Хэмом", которая закончилась со счетом 1:1.

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Украинский 22-летний защитник "Борнмута" Илья Забарный отыграл все 90 минут, отметившись надежной игрой в обороне своей команды. Судьба поединка была решена в конце второго тайма. На 87-й минуте матча Лукас Пакета реализовал одиннадцатиметровый, но уже через три минуты Энес Унал ответил шикарным ударом со штрафного.

На данный момент "Борнмут" находится на шестом месте с 25 очками в турнирной таблице АПЛ.

АПЛ, сезон 2024/25, 16-й тур
Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)
"Борнмут" - "Вест Хэм" 1:1
Голы: Унал (90) — Пакета (87, пен)

Обзор матча:

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