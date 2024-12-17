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Драматическая развязка в конце матча. Борнмут - Вест Хэм 1:1. Видео голов и обзор матча
Команда Забарного добыла одно очко и поднялась на шестое место в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 16-го тура АПЛ "Борнмут" расписал боевую ничью с "Вест Хэмом", которая закончилась со счетом 1:1.
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Украинский 22-летний защитник "Борнмута" Илья Забарный отыграл все 90 минут, отметившись надежной игрой в обороне своей команды. Судьба поединка была решена в конце второго тайма. На 87-й минуте матча Лукас Пакета реализовал одиннадцатиметровый, но уже через три минуты Энес Унал ответил шикарным ударом со штрафного.
На данный момент "Борнмут" находится на шестом месте с 25 очками в турнирной таблице АПЛ.
АПЛ, сезон 2024/25, 16-й тур
Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)
"Борнмут" - "Вест Хэм" 1:1
Голы: Унал (90) — Пакета (87, пен)
Обзор матча:
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