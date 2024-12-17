Ираола остался недоволен результатом матча с Вест Хэмом

Вчера "Борнмут" на своем поле сумел спастись от поражения на последних минутах встречи против "Вест Хэма" (1:1). Тренер "вишен" Андони Ираола отметил, что его игроки провели два разных тайма, где в итоге должны удовлетвориться лишь одним очком.

"Я не думаю, что это хороший результат для нас, даже если мы забили гол в конце. Мы были лучше во втором тайме. Первый тайм мне не понравился. Мы стремились победить, а потом случился пенальти, и мы должны были взять очко. Я не думаю, что это хорошее очко для нас. В первом тайме игра шла очень медленно для нас. Мы не были достаточно смелыми, чтобы оказать на них настоящее давление. Во втором тайме мы улучшили игру, но этого было недостаточно для победы.Энес [Унал] забил потрясающий гол. Но это лишь одно очко", - заявил Ираола.

Отметим, что после 16-го тура "Борнмут" занимает шестое место, имея в своем активе 25 очков. Следующий матч "вишни" сыграют 22 декабря на выезде против "МЮ".