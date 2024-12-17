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Манчестер Юнайтед поздравил своего опытного защитника с важным достижением
Легенда не только мемов
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" поздравил 31-летнего защитника Гарри Магуайра с юбилейным 250-м матчем в рамках АПЛ.
Напомним, что англичанин вышел в стартовом составе на выездной матч против "Манчестер Сити", в котором "красные дьяволы" одержали победу со счетом 2:1. Всего Магуайр провел 149 игр за "МЮ" в АПЛ, в составе "Лестера" он принял участие в 69 поединках, а также на его счету 32 матча за "Халл Сити" в этом турнире.
Well in, H! ????#MUFC || #PL pic.twitter.com/Rerl3UqkKL— Manchester United (@ManUtd) December 16, 2024
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Добавим, что в этих 250 матчах в чемпионате Англии Магуайру удалось отличиться 13 голами и 10 ассистами.
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