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Арсенал внимательно следит за полузащитником Севильи
Игрок тоже заинтересован в переезде в Англию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Канониры" активно ищут молодого опорника, чтобы обеспечить будущее своей команды, поскольку Томас Парти и Жоржиньо уже давно прошли пик карьеры и у обоих заканчиваются контракты в конце сезона.
По информации Football Transfers, "Арсенал" внимательно следит за Люсьеном Агуме из "Севильи". Француз способен действовать как контролер, опорник или даже как продвинутый плеймейкер идеально соответствует требованиям "канониров", при этом он также, вероятно, будет доступен по привлекательной цене. Его тактический ум, сильный отбор и хладнокровие под давлением делают его идеальным кандидатом для системы Микеля Артеты. Тот факт, что 22-летний полузащитник имеет одного агента со своим соотечественником Уильямом Салибой, может еще больше усилить шансы "Арсенала" на подписание контракта. Кроме того, игрок также заинтересован в переезде в Англию, что также играет на пользу лондонцам.
Добавим, что в этом сезоне Люсьен Агуме провел 17 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 7,6 миллиона евро.
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