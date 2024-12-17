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Арсенал и Манчестер Сити стремятся подписать левого защитника в январе

Англия

Команды нуждаются в усилении

Арсенал и Манчестер Сити стремятся подписать левого защитника в январе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Два английских топ-клуба внимательно следят за универсальным 23-летним бельгийским защитником.

Согласно информации от источников TBR Football, "Арсенал" и "Манчестер Сити" рассматривают возможность перехода Максима Де Кейпера из "Брюгге" уже в январское трансферное окно. Оба английских клуба нуждаются в усилении в защите.

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Отмечается, что молодой бельгиец может сыграть не только слева в обороне, но и располагаться на фланге выше, играя в полузащите или нападении. Универсальность является его ключевой характеристикой, которая может заставить тактических гениев, Пепа Гвардиолу и Микеля Артету, задуматься над подписанием такого таланта.

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В этом сезоне Максим Де Кейпер провел 24 матча за "Брюгге" во всех турнирах, отметившись одним голом и 4 ассистами. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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