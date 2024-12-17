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Челси официально подтвердил, что Мудрик провалил допинг-тест
Михаил Мудрик утверждает, что он не нарушал правила
Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольный клуб "Челси" сообщил на своем официальном сайте, что Михаил Мудрик был отстранен от матчей из-за положительного теста на допинг.
"Челси" может подтвердить, что Футбольная ассоциация недавно связалась с нашим игроком Михаилом Мудриком относительно неблагоприятного результата рутинного анализа мочи".
"И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования ФА, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно проходят тестирование. Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что стало причиной неблагоприятного результата. Клуб не будет предоставлять дальнейших комментариев", – говорится в заявлении "Челси".
Как
Сам Мудрик в официальном заявлении
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