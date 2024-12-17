Челси официально подтвердил, что Мудрик провалил допинг-тест

Футбольный клуб "Челси" сообщил на своем официальном сайте, что Михаил Мудрик был отстранен от матчей из-за положительного теста на допинг.

"Челси" может подтвердить, что Футбольная ассоциация недавно связалась с нашим игроком Михаилом Мудриком относительно неблагоприятного результата рутинного анализа мочи". "И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования ФА, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно проходят тестирование. Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что стало причиной неблагоприятного результата. Клуб не будет предоставлять дальнейших комментариев", – говорится в заявлении "Челси".

Как рассказывает The Daily Mail , в августе 2024 года Михаил Мудрик прошел допинг-тест, который не выявил запрещенных веществ. Украинец не изменил свое поведение с того времени. Существует мнение, что вероятное попадание какого-то препарата могло произойти уже за пределами страны, поскольку соответствующее вещество недоступно в Великобритании.