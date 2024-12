The Telegraph: Михаилу Мудрику грозит длительная дисквалификация

Этой ночью стало известно, что Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. "Челси" уже выпустил заявление по ситуации с украинцем, однако клуб отказался предоставлять никакие комментарии по этому поводу.

По информации британского медиа, представители Мудрика также отказались комментировать дальнейшее сообщение в Украине, в котором утверждается, что вещество, найденное в его пробе "А", было мельдонием. Мельдоний - это препарат, повышающий спортивные результаты, который был добавлен в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства 1 января 2016 года.

Chelsea winger Mykhailo Mudryk could face a lengthy ban following reports of a positive doping sample. Player's representatives are not commenting and Chelsea yet to comment. The FA have declined to comment #cfc https://t.co/jk3B1S2O48