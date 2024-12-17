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The Telegraph: Михаилу Мудрику грозит длительная дисквалификация

Англия

Неприятное окончание года для украинца

The Telegraph: Михаилу Мудрику грозит длительная дисквалификация

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Этой ночью стало известно, что Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. "Челси" уже выпустил заявление по ситуации с украинцем, однако клуб отказался предоставлять никакие комментарии по этому поводу.

По информации британского медиа, представители Мудрика также отказались комментировать дальнейшее сообщение в Украине, в котором утверждается, что вещество, найденное в его пробе "А", было мельдонием. Мельдоний - это препарат, повышающий спортивные результаты, который был добавлен в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства 1 января 2016 года.

Издание сообщает, вингеру может грозить четырехлетняя дисквалификация, если подтвердится информация об употреблении мельдония в Украине. Футбольная ассоциация не прокомментировала сообщения о том, что Мудрик сдал положительную пробу "А". Согласно информации на сайте ФА, футболисты, сдавшие положительную допинг-пробу "А", отстраняются от участия в соревнованиях до получения результатов пробы "Б" и могут быть дисквалифицированы на четыре года.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Гресь
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