The Athletic: Мудрик дал положительный результат на допинг после матча за сборную Украины

Все больше новых подробностей появляется вокруг допингового скандала с Михаилом Мудриком.

Многочисленные источники, желающие остаться анонимными, поскольку не имеют права публично говорить по этому поводу, сообщили The Athletic, что вингер "Челси" дал положительный результат на мельдоний после матча за сборную Украины в ноябре. Сам игрок намерен защищать свою позицию, а люди, знакомые с делом, объясняют позицию Мудрика тем, что он не намеренно употреблял вещество и что существует подозрение в саботаже, хотя издание не смогло независимо проверить это утверждение.

Отметим, что за употребление допинга Михаилу Мудрику грозит длительная дисквалификация сроком на четыре года.