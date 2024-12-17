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The Athletic: Мудрик дал положительный результат на допинг после матча за сборную Украины

Англия

Эх, Михаил...

The Athletic: Мудрик дал положительный результат на допинг после матча за сборную Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Все больше новых подробностей появляется вокруг допингового скандала с Михаилом Мудриком.

Многочисленные источники, желающие остаться анонимными, поскольку не имеют права публично говорить по этому поводу, сообщили The Athletic, что вингер "Челси" дал положительный результат на мельдоний после матча за сборную Украины в ноябре. Сам игрок намерен защищать свою позицию, а люди, знакомые с делом, объясняют позицию Мудрика тем, что он не намеренно употреблял вещество и что существует подозрение в саботаже, хотя издание не смогло независимо проверить это утверждение.

Отметим, что за употребление допинга Михаилу Мудрику грозит длительная дисквалификация сроком на четыре года.

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1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Bаrcelinius
17.12.2024 в 13:44
Ракету заправили мельдонием.
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0
4
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Комментарии 4
avatar
Bаrcelinius
17.12.2024 в 13:44
Ракету заправили мельдонием.
Ответить
0
4
avatar
Bаrcelinius
17.12.2024 в 13:42
Добегался Мишаня? Добегался.
Ответить
0
4
Caballero (DC)
17.12.2024 в 13:48
Ти знову зловтішаєшся? Ти гидкий, .к.а.ц.а.п.е.!
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1
2
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Bаrcelinius
17.12.2024 в 13:50
Шо йому від мене треба?
 
0
2

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