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Футбольная ассоциация Англии отклонила апелляцию игрока Тоттенхэма относительно продолжительности дисквалификации за высказывания в сторону Сон Хын Мина
Спортсмен вернется на поле в конце декабря
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Апелляция Родриго Бентанкура относительно его семиматчевой дисквалификации за расистское высказывание о партнере по команде Сон Хын Мине в телеинтервью была отклонена. "Шпоры" пытались обжаловать первоначальный срок дисквалификации и в своем заявлении отметили, что признали уругвайца виновным, но считают, что дальнейшая санкция была суровой. Футбольная ассоциация также оштрафовала 27-летнего игрока на 100 000 фунтов стерлингов как часть наказания. Однако, после решения апелляционной инстанции его внутренняя дисквалификация останется в силе.
"Независимая апелляционная комиссия отклонила апелляцию Родриго Бентанкура относительно его недавней дисквалификации. Независимая регуляторная комиссия наложила семиматчевую дисквалификацию на полузащитника "Тоттенхэм Хотспур" за нарушение Правила Е3 ФА относительно интервью для СМИ с отягчающими обстоятельствами. Эта апелляция была отклонена после слушания, и семиматчевая дисквалификация остается в силе согласно решению регламентной комиссии", - говорится в заявлении Футбольной ассоциации, которое цитирует Sky Sports.
Сон Хын Мин после инцидента сказал, что они с Бентанкуром остались "братьями" и "ничего не изменилось" после того, как полузащитник немедленно извинился перед ним, признав, что он "допустил ошибку". Уругваец же сможет вернуться на поле в Премьер-лиге уже 26 декабря, где Тоттенхэм будет противостоять "Ноттингему".
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