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Экс-тренер Порту и Фенербахче согласился возглавить одного из аутсайдеров Премьер-лиги
Сторонам осталось уладить лишь формальности
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гари О'Нил был уволен в воскресенье после драматического поражения 2:1 от "Ипсвича" на "Молинью" в субботу, которое сопровождалось дракой. "Вулверхэмптон" быстро определился с главной кандидатурой на смену английскому специалисту и обратился к Витору Перейре.
Как сообщает Sky Sports, "волкам" удалось договориться о том, чтобы португалец возглавил их клуб. Англичане также согласовали компенсацию с командой саудовской профессиональной лиги "Аль-Шабаб", которая составляет чуть более 800 000 фунтов стерлингов. С Перейрой также согласуют формальности, и ожидается, что он подпишет полуторагодичный контракт. Во вторник 56-летний португалец вылетает в Англию, а официальное подтверждение его назначения ожидается в течение следующих 24 часов.
Отметим, что Витор Перейра также ранее тренировал "Порту", "Фенербахче", "Олимпиакос" и другие клубы. Дебют португальца во главе "Вулверхэмптона" может состояться 22 декабря в выездном матче против "Лестера".
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