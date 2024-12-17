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Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ. Кто из футболистов подорожал больше всего?
Есть интересные изменения в рейтинге
Getty Images
Недавно авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков Английской Премьер-лиги.
Согласно последнему обновлению, Коул Палмер стал игроком, прогресс которого серьезно отразился на его трансферной стоимости. Атакующий хавбек "Челси" подорожал на 40 миллионов евро за последние два с половиной месяца. Теперь он попал в пятерку самых дорогих футболистов в английский лиге, получив ценник в 130 миллионов.
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В рейтинге самых дорогих игроков чемпионата Англии также произошло несколько изменений.
- 1. Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити" — 200 млн
- 2. Букайо Сака, "Арсенал" — 150 млн (+10 млн)
- 3. Фил Фоден, "Манчестер Сити" — 140 млн (-10 млн)
- 4. Коул Палмер, "Челси" — 130 млн (+40 млн)
- 4. Родри, "Манчестер Сити" — 130 млн
- 6. Деклан Райс, "Арсенал" — 110 млн (-10 млн)
- 6. Мартин Эдегор, "Арсенал" — 110 млн
- 8. Луис Диас, "Ливерпуль" — 85 млн (+5 млн)
- 9. Бруно Гимараеш, "Ньюкасл" — 80 млн (-5 млн)
- 9. Мойсес Кайседо, "Челси" — 80 млн (+5 млн)
- 9. Алексис Мак Аллистер, "Ливерпуль" — 80 млн (+5 млн)
- 9. Виллиам Салиба, "Арсенал" — 80 млн
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