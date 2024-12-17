  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ. Кто из футболистов подорожал больше всего?
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ. Кто из футболистов подорожал больше всего?

Англия

Есть интересные изменения в рейтинге

Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ. Кто из футболистов подорожал больше всего?

Getty Images

Новина українською

Недавно авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков Английской Премьер-лиги.

Согласно последнему обновлению, Коул Палмер стал игроком, прогресс которого серьезно отразился на его трансферной стоимости. Атакующий хавбек "Челси" подорожал на 40 миллионов евро за последние два с половиной месяца. Теперь он попал в пятерку самых дорогих футболистов в английский лиге, получив ценник в 130 миллионов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В рейтинге самых дорогих игроков чемпионата Англии также произошло несколько изменений.

  • 1. Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити" — 200 млн
  • 2. Букайо Сака, "Арсенал" — 150 млн (+10 млн)
  • 3. Фил Фоден, "Манчестер Сити" — 140 млн (-10 млн)
  • 4. Коул Палмер, "Челси" — 130 млн (+40 млн)
  • 4. Родри, "Манчестер Сити" — 130 млн
  • 6. Деклан Райс, "Арсенал" — 110 млн (-10 млн)
  • 6. Мартин Эдегор, "Арсенал" — 110 млн
  • 8. Луис Диас, "Ливерпуль" — 85 млн (+5 млн)
  • 9. Бруно Гимараеш, "Ньюкасл" — 80 млн (-5 млн)
  • 9. Мойсес Кайседо, "Челси" — 80 млн (+5 млн)
  • 9. Алексис Мак Аллистер, "Ливерпуль" — 80 млн (+5 млн)
  • 9. Виллиам Салиба, "Арсенал" — 80 млн
По теме
yellow-arrow
Экс-тренер Порту и Фенербахче согласился возглавить одного из аутсайдеров Премьер-лиги
yellow-arrow
Футбольная ассоциация Англии отклонила апелляцию игрока Тоттенхэма относительно продолжительности дисквалификации за высказывания в сторону Сон Хын Мина
yellow-arrow
The Athletic: Мудрик дал положительный результат на допинг после матча за сборную Украины
Эрлинг Холанд Букайо Сака Коул Палмер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
https://www.transfermarkt.com/premier-league
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости