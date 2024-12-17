Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ. Кто из футболистов подорожал больше всего?

Недавно авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков Английской Премьер-лиги.

Согласно последнему обновлению, Коул Палмер стал игроком, прогресс которого серьезно отразился на его трансферной стоимости. Атакующий хавбек "Челси" подорожал на 40 миллионов евро за последние два с половиной месяца. Теперь он попал в пятерку самых дорогих футболистов в английский лиге, получив ценник в 130 миллионов.

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В рейтинге самых дорогих игроков чемпионата Англии также произошло несколько изменений.