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Футбольная ассоциация Англии обвинила игрока Вулверхэмптона в неправомерном поведении после матча с Ипсвичем

Англия

Футболист имеет время, чтобы дать ответ на эти обвинения

Футбольная ассоциация Англии обвинила игрока Вулверхэмптона в неправомерном поведении после матча с Ипсвичем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В субботу "волки" уступили "Ипсвичу" со счетом 1:2. Этот матч стал для Гари О'Нила во главе команды, однако поединок также запомнился стычкой между Матеусом Кунья и сотрудником "трактористов".

Как сообщает Sky Sports, Футбольная ассоциация (FA) не замедлила и выдвинула обвинения нападающему "волков" в неправомерном поведении после инцидента, произошедшего после свистка об окончании матча. У бразильца есть время до четверга, 19 декабря, чтобы дать ответ относительно своих действий. Игрок также рискует пропустить следующую игру с участием своей команды против "Лестера", которая состоится 22 декабря.

Отметим, что в этом сезоне Матеус Кунья провел 17 матчей, где отметился 8 голами и 3 ассистами.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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