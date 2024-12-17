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Арсенал может добавить в сделку о трансфере нападающего Ювентуса своего звездного игрока
Руководство канониров рассматривает интересный вариант обмена футболистами
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" длительное время интересуется нападающим "Ювентуса" Душаном Влаховичем. Руководство клуба готово предложить "старой синьоре" своего игрока в обмен на сербского бомбардира.
Согласно информации от издания Fichajes, "Арсенал" может добавить в сделку о трансфере форварда "Ювентуса»" Душана Влаховича своего нападающего — Габриэля Жезуса. Бразилец не впечатляет своей игрой в составе "канониров" в последние несколько месяцев, однако он до сих пор считается одним из лучших игроков атаки, которые могут быть доступны на рынке.
"Ювентус" на данный момент открыт к переговорам по Влаховичу, поскольку он еще не подписал новый контракт с клубом, а его действующий контракты действует до июня 2026 года.
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В этом сезоне Душан Влахович забил 11 голов и отдал две результативные передачи в 19 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 65 миллионов евро.
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