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Главный тренер Арсенала рассказал о зимнем трансферном окне команды
Я полностью доверяю своим игрокам (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о январском трансферном окне команды.
"Я полностью доверяю своим игрокам. Мы очень много забиваем и мало пропускаем. Полностью уверен в своих футболистах", - сказал Артета.
Сейчас "Арсенал" занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Команда имеет 30 очков по итогам 16 туров.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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