Саутгемптон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Мы успели оценить то, каким был "Саутгемптон" при Расселе Мартине. Веселая команда, которая умеет атаковать, но катастрофически играет в обороне и нередко просто дарит голы своим соперникам.

Если исполняющий обязанности главного тренера сможет хотя бы поработать над невынужденными ошибками, уже будет хорошо. Но можно ли это сделать за такое короткое время, да еще и когда твой соперник - "Ливерпуль"? Маловероятно.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 18 декабря.

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