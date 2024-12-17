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Саутгемптон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Англия

Рассел Мартин ушел, какими теперь будут "святые"?

Саутгемптон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Мы успели оценить то, каким был "Саутгемптон" при Расселе Мартине. Веселая команда, которая умеет атаковать, но катастрофически играет в обороне и нередко просто дарит голы своим соперникам.

Если исполняющий обязанности главного тренера сможет хотя бы поработать над невынужденными ошибками, уже будет хорошо. Но можно ли это сделать за такое короткое время, да еще и когда твой соперник - "Ливерпуль"? Маловероятно.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 18 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Саутгемптон" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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