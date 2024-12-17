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Арсенал – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Оливер Гласнер возвращает форму своей команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Провальное начало сезона "орлы" превратили в серию из 5 матчей подряд без поражений. Вот настолько все изменилось на "Селхерст Парк". Действительно, сначала казалось, что команда какая-то обреченная, а теперь они обыгрывают "Брайтон".
Наверное, этого все равно не хватит для того, чтобы пройти в полуфинал Кубка Лиги, ведь соперник очень серьезный, но они попытаются.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 18 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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