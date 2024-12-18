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Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Англия

Арне Слот на пути к первому трофею в Англии

Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Первый трофей в этом сезоне, который мерсисайдцы могут выиграть — это именно Кубок Лиги. Они выиграли его в прошлом сезоне и попытаются повторить достижение и на этот раз. Прямо сейчас они уже в четвертьфинале и будут играть матч против одного из айтсайдеров АПЛ.

Все условия для того, чтобы спокойно идти дальше, созданы. Просто нужно серьезно отнестись к матчу и ни в коем случае не недооценивать собственного соперника.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 18 декабря.

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Кубок Английской Лиги. Четвертьфинал.

18 декабря. 22:00. Саутгемптон. "Сент-Меррис"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу "Саутгемптон" — "Ліверпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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