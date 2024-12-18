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Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Арне Слот на пути к первому трофею в Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Первый трофей в этом сезоне, который мерсисайдцы могут выиграть — это именно Кубок Лиги. Они выиграли его в прошлом сезоне и попытаются повторить достижение и на этот раз. Прямо сейчас они уже в четвертьфинале и будут играть матч против одного из айтсайдеров АПЛ.
Все условия для того, чтобы спокойно идти дальше, созданы. Просто нужно серьезно отнестись к матчу и ни в коем случае не недооценивать собственного соперника.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 18 декабря.
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Кубок Английской Лиги. Четвертьфинал.
18 декабря. 22:00. Саутгемптон. "Сент-Меррис"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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