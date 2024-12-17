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Арне Слот рассказал, выйдет ли нападающий Ливерпуля, восстановившийся от травмы, в Кубке Лиги

Англия

Нападающий уже выходил в матче Премьер-Лиги

Арне Слот рассказал, выйдет ли нападающий Ливерпуля, восстановившийся от травмы, в Кубке Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Арне Слот рассказал, выйдет ли нападающий, восстановившийся от травмы, в Кубке Лиги против "Саутгемптона".

Главный тренер "Ливерпуля" на пресс-конференции рассказал о форме Жоты перед матчем с "Саутгемптоном".

"Матч Кубка Лиги начинали те, кто не так часто играл. Это действительно важно. Например, для таких игроков, как Ватару Эндо, он не так много играл, но, к счастью для нас, он играет за свою национальную сборную, и те несколько раз, когда он может сыграть в Кубке лиги, помогают ему сохранять свой ритм.

Диого определённо был бы идеальным вариантом для него, но после матча с ["Фулхэмом"] он был не в лучшей форме, поэтому вчера он не тренировался с нами. Посмотрим, сможет ли он тренироваться с нами сегодня. Не ждите, что он выйдет в стартовом составе. Надеюсь, он сможет провести на поле несколько минут, но не ждите, что он выйдет в стартовом составе завтра", - сказал тренер.

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Диогу Жота вышел на поле 14 декабря в матче против "Фулхэма". Это было впервые с 20 октября. Нападающий отметился голом и сравнял счёт. "Ливерпуль" ещё играл в меньшинстве.

В 11-ти матчах во всех турнирах португальский нападающий отметился 5-ю голами и двумя голевыми передачами.

Матч Кубка Лиги состоится 18 декабря в 21:45 по киевскому времени.

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Диогу Жота Арне Слот
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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