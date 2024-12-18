Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

На прошлой неделе "канониры" не смогли в родных стенах обыграть "Эвертон". Который удачно забился к собственным воротам и удержал натиск соперника. Тот матч вызвал большое разочарование, ведь команда была очевидно лучше и должна была побеждать.

Очередную неудачу в родных стенах болельщики точно не поймут. "Арсенал" должен выходить в полуфинал Кубка Лиги, это задача минимум.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 18 декабря.

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Кубок Английской Лиги. Четвертьфинал.

18 декабря. 21:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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