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Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Микель Артета попытается реабилитироваться за 0:0
Getty Images / Global Images Ukraine
На прошлой неделе "канониры" не смогли в родных стенах обыграть "Эвертон". Который удачно забился к собственным воротам и удержал натиск соперника. Тот матч вызвал большое разочарование, ведь команда была очевидно лучше и должна была побеждать.
Очередную неудачу в родных стенах болельщики точно не поймут. "Арсенал" должен выходить в полуфинал Кубка Лиги, это задача минимум.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 18 декабря.
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Кубок Английской Лиги. Четвертьфинал.
18 декабря. 21:30. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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