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"Мы очень хотим пройти в полуфинал". Тренер Брентфорда - о матче против Ньюкасла
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк поделился своими ожиданиями перед четвертьфинальным матчем Кубка Лиги против "Ньюкасла".
"Это один из лучших стадионов в стране, и болельщики будут готовы к этому. Это будет горячая атмосфера, я думаю, что у них фантастические фанаты и их тренирует фантастический Эдди Хау.
Это будет тяжелый вызов во всех аспектах. Мы готовы к этому. Мы очень серьезно относимся к этому соревнованию и очень хотим пройти в полуфинал".
Поединок "Ньюкасл" - "Брентфорд" стартует 18 декабря в 21:45 по киевскому времени.
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