"Мы очень хотим пройти в полуфинал". Тренер Брентфорда - о матче против Ньюкасла

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк поделился своими ожиданиями перед четвертьфинальным матчем Кубка Лиги против "Ньюкасла".

"Это один из лучших стадионов в стране, и болельщики будут готовы к этому. Это будет горячая атмосфера, я думаю, что у них фантастические фанаты и их тренирует фантастический Эдди Хау.

Это будет тяжелый вызов во всех аспектах. Мы готовы к этому. Мы очень серьезно относимся к этому соревнованию и очень хотим пройти в полуфинал".