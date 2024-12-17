Тренер Ливерпуля о новичке клуба в матче Кубке Лиги: Он получить минуты в завтрашнем матче

Тренер "Ливерпуля" рассказал об возможности выйти на поле новичку клуба в матче Кубке Лиги.ъ

Главный тренер "мерсисайдцев" Арне Слот объяснил, что Федерико Кьеза получит минуты в любом случае.

"Это определенно момент, когда он может получить минуты. Количество минут — это вопросительный знак. Вы не можете ожидать от него, что он будет играть 90, я думаю, особенно на его уровне, где интенсивность так высока, потому что он выбыл на пять или шесть месяцев. Но если у него будет хорошая тренировка, он получит минуты, но это будет игра, в которой не все наши стартовые игроки будут в стартовом составе, поэтому нам нужно управлять минутами.

Если мы хотим использовать несколько игроков стартового состава не на 90 минут, нам нужно сбалансировать. Я могу сделать только пять замен. Так что те, которые получат минуты уйдут, возможно, в перерыве. Но их может быть не больше пяти, потому что можно сделать только пять замен. Федерико получит минуты завтра, независимо от того, начнет ли он, выйдет ли на поле или сыграет во втором тайме, это то, что мы должны решить в течение дня", - заявил Арне Слот.