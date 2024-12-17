Салах в Ливерпуле оформил 100 голевых передач. Кому он больше всех отдал ассистов

Нападающий "Ливерпуля" в субботу 14 декабря отдал 100 ассистов за "Ливерпуль".

"Ливерпуль" подготовил графику, на которой написал кому египетский нападающий отдавал голевые передачи.

Больше всех Мохамед Салах отдал голевых передач сенегальскому нападающему Садио Мане. Их было 17 штук. На втором месте бразильский нападающий Роберто Фирмино – он получил 14 передач от Салаха.

Нидерландский нападающий Коди Гакпо благодаря Салаху забил 8 голов. По 5 ассистов получили Диогу Жота, Луис Диас, Дарвин Нуньес, Трент Александр-Арнольд и Кёртис Джонс.

The numbers behind Mo's milestone ????????️ pic.twitter.com/73w9BxjITz — Liverpool FC (@LFC) December 16, 2024

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Мохамед Салах играет за "Ливерпуль" с 2017 года. Всего за английский клуб нападающий сыграл в 372 матчах, в которых забил 227 голов и отдал 100 голевых передач.