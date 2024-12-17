Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Салах в Ливерпуле оформил 100 голевых передач. Кому он больше всех отдал ассистов
Некоторые игроки вызовут слёзы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" в субботу 14 декабря отдал 100 ассистов за "Ливерпуль".
"Ливерпуль" подготовил графику, на которой написал кому египетский нападающий отдавал голевые передачи.
Больше всех Мохамед Салах отдал голевых передач сенегальскому нападающему Садио Мане. Их было 17 штук. На втором месте бразильский нападающий Роберто Фирмино – он получил 14 передач от Салаха.
Нидерландский нападающий Коди Гакпо благодаря Салаху забил 8 голов. По 5 ассистов получили Диогу Жота, Луис Диас, Дарвин Нуньес, Трент Александр-Арнольд и Кёртис Джонс.
The numbers behind Mo's milestone ????????️ pic.twitter.com/73w9BxjITz— Liverpool FC (@LFC) December 16, 2024
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Мохамед Салах играет за "Ливерпуль" с 2017 года. Всего за английский клуб нападающий сыграл в 372 матчах, в которых забил 227 голов и отдал 100 голевых передач.
Популярное сейчас
- Мудрик прошел проверку полиграфом на предмет допинга. Челси выдал заявление
- Мудрик опубликовал официальное заявление относительно проваленного допинг-теста
- Одно сплошное плацебо. Источник сообщил, какой препарат нашли в крови Мудрика
- Известны оценки Забарного за матч против Вест Хэма в Премьер-Лиге
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет