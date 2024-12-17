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"А два Суперкубка?". Артета ответил на провокационный вопрос журналиста об отсутствии трофеев
Микель, ты здесь уже пять лет, но выиграл лишь один трофей (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Накануне матча Кубка Лиги против "Кристал Пэлас" главный тренер "Арсенала" Микель Артета выступил на пресс-конференции.
Один из журналистов задал вопрос относительно небольшого количества трофеев, выигранных командой под его руководством за последние пять лет.
"Микель, ты здесь уже пять лет, но выиграл лишь один трофей", - сказал журналист.
"Мы выиграли еще два Суперкубка Англии, да? Так что в целом это три трофея", - отметил Артета.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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