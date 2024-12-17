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"А два Суперкубка?". Артета ответил на провокационный вопрос журналиста об отсутствии трофеев

Англия

Микель, ты здесь уже пять лет, но выиграл лишь один трофей (с)

"А два Суперкубка?". Артета ответил на провокационный вопрос журналиста об отсутствии трофеев

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне матча Кубка Лиги против "Кристал Пэлас" главный тренер "Арсенала" Микель Артета выступил на пресс-конференции.

Один из журналистов задал вопрос относительно небольшого количества трофеев, выигранных командой под его руководством за последние пять лет.

"Микель, ты здесь уже пять лет, но выиграл лишь один трофей", - сказал журналист.

"Мы выиграли еще два Суперкубка Англии, да? Так что в целом это три трофея", - отметил Артета.

Читайте такжеАрсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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