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FIFA назвала обладателя Трофея Пушкаша. Видео гола
Кто же забил красивый гол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
FIFA назвала обладателя Трофея Пушкаша.
На церемонии вручения наград, FIFA определила футболиста, забившего лучший гол. Им стал нападающий "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.
Гол, забитый в ворота "Эвертона" 26 ноября 2023 года признан лучшим. Алехандро Гарначо забил его "ножницами"
The goal of his life. ????????@AGarnacho7 wins the FIFA Puskas Award 2024!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024
Гарначо вспомнил как забил этот гол.
"Диого перебросил мяч, и он оказался немного позади меня, так что удар головой был невозможен. Когда мяч был в воздухе, я подумал, что это подходящий момент, чтобы попытаться его перехватить.
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Видео гола:
OFFICIAL: Alejandro Garnacho's goal for Man Utd against Everton has won the Puskas Goal of the Year award 2024. ⚽#MUFC #PuskasAward2024 pic.twitter.com/khjPD5mgnp— Bolarinwa Olajide (@iambolar) December 17, 2024
Напомним, матч "Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" закончился со счётом 0:3.
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