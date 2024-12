FIFA назвала обладателя Трофея Пушкаша. Видео гола

FIFA назвала обладателя Трофея Пушкаша.

На церемонии вручения наград, FIFA определила футболиста, забившего лучший гол. Им стал нападающий "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

Гол, забитый в ворота "Эвертона" 26 ноября 2023 года признан лучшим. Алехандро Гарначо забил его "ножницами"

The goal of his life. ???????? @AGarnacho7 wins the FIFA Puskas Award 2024!

Гарначо вспомнил как забил этот гол.

"Диого перебросил мяч, и он оказался немного позади меня, так что удар головой был невозможен. Когда мяч был в воздухе, я подумал, что это подходящий момент, чтобы попытаться его перехватить. Я столько раз пробовал этот приём на тренировках. Я подумал: "Сейчас самое время сделать это и посмотреть, что произойдёт". И я забил, так что всё прошло идеально!" , - вспомнил Гарначо.

Видео гола:

OFFICIAL: Alejandro Garnacho's goal for Man Utd against Everton has won the Puskas Goal of the Year award 2024. ⚽#MUFC #PuskasAward2024 pic.twitter.com/khjPD5mgnp