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FIFA назвала обладателя Трофея Пушкаша. Видео гола

Англия
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Кто же забил красивый гол

FIFA назвала обладателя Трофея Пушкаша. Видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

FIFA назвала обладателя Трофея Пушкаша.

На церемонии вручения наград, FIFA определила футболиста, забившего лучший гол. Им стал нападающий "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

Гол, забитый в ворота "Эвертона" 26 ноября 2023 года признан лучшим. Алехандро Гарначо забил его "ножницами"

Гарначо вспомнил как забил этот гол.

"Диого перебросил мяч, и он оказался немного позади меня, так что удар головой был невозможен. Когда мяч был в воздухе, я подумал, что это подходящий момент, чтобы попытаться его перехватить. Я столько раз пробовал этот приём на тренировках. Я подумал: "Сейчас самое время сделать это и посмотреть, что произойдёт". И я забил, так что всё прошло идеально!", - вспомнил Гарначо.

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Видео гола:

Напомним, матч "Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" закончился со счётом 0:3.

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Источник:
FIFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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