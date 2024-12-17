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Определён лучший вратарь года по версии FIFA
На награду претендовал украинец
Getty Images/Global Images Ukraine
Определён лучший вратарь года по версии FIFA.
Им стал вратарь сборной Аргентины и "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес. Это его второй трофей за три года.
Dibu's done it again.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024
Emi Martinez is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper for the second time in three years! ????????
В 2024 году Эмилиано Мартинес со сборной Аргентины выиграли Кубок Америки. Вратарь получил "Золотую перчатку" турнира и был включён в символическую сборную Копа Америка.
На турнире он сделал два сейва в серии пенальти в матче против Эквадора. Всего на турнире он сыграл пять матчей "всухую".
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На награду претендовали Джанлуиджи Доннарума ("ПСЖ"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Андрей Лунин ("Реал Мадрид"), Майк Меньян ("Милан"), Давид Райа ("Арсенал"), Унаи Симон ("Атлетик").
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