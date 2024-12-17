Определён лучший вратарь года по версии FIFA.

Им стал вратарь сборной Аргентины и "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес. Это его второй трофей за три года.

Dibu's done it again.



Emi Martinez is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper for the second time in three years! ???????? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

В 2024 году Эмилиано Мартинес со сборной Аргентины выиграли Кубок Америки. Вратарь получил "Золотую перчатку" турнира и был включён в символическую сборную Копа Америка.

На турнире он сделал два сейва в серии пенальти в матче против Эквадора. Всего на турнире он сыграл пять матчей "всухую".

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На награду претендовали Джанлуиджи Доннарума ("ПСЖ"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Андрей Лунин ("Реал Мадрид"), Майк Меньян ("Милан"), Давид Райа ("Арсенал"), Унаи Симон ("Атлетик").