Определён лучший вратарь года по версии FIFA.

Им стал вратарь сборной Аргентины и "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес. Это его второй трофей за три года.

Dibu's done it again.



Emi Martinez is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper for the second time in three years! ????????