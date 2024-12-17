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Рашфорд намекнул на возможный переход в новый клуб: Я всегда буду красным, но готов к новым вызовам

Англия

Вингер МЮ может покинуть красных дьяволов

Рашфорд намекнул на возможный переход в новый клуб: Я всегда буду красным, но готов к новым вызовам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд намекнул на смену команды в будущем.

"Лично я готов к новому вызову и следующим шагам", - сказал футболист. "Когда я уйду, это будет без обид. Вы не услышите от меня никаких негативных комментариев о "Ман Юнайтед". Это я. Я всегда буду "красным".

У Маркуса контракт с "МЮ" рассчитан до 30 июня 2028 года. Вингер в текущем сезоне забил 7 мячей и отдал 3 ассиста в 24 матчах.

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Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
Henry Winter
Опубликовал: Екатерина Власова
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