Рашфорд намекнул на возможный переход в новый клуб: Я всегда буду красным, но готов к новым вызовам

Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд намекнул на смену команды в будущем.

"Лично я готов к новому вызову и следующим шагам", - сказал футболист. "Когда я уйду, это будет без обид. Вы не услышите от меня никаких негативных комментариев о "Ман Юнайтед". Это я. Я всегда буду "красным".