Ман Юнайтед ведет переговоры по продлению контракта с обидчиком своего заклятого соперника

Несмотря на то, что "МЮ" переживает очень тяжелый период, в команде все же есть игроки, на игру которых можно смотреть с определенным оптимизмом. Это касается Амада Диалло, который в минувшие выходные отметился победным голом в ворота принципиальных соперников "Манчестер Сити". Контракт молодого вингера истекает 30 июня 2025 года, но "МЮ" имеет возможность продлить его еще на один сезон.

По информации ESPN, обе стороны уже несколько недель ведут переговоры, пытаясь заключить долгосрочное соглашение, где остались согласовать лишь незначительные детали. "Манчестер Юнайтед" рассматривает ивуарийца как игрока будущего, а также как игрока настоящего, и его продление было одной из первых тем, которые обсуждались с Рубеном Аморимом, когда он сменил Эрика тен Хага в ноябре. В целом "манкунианцы" намерены объявить о продлении контракта до конца 2024 года.

Добавим, что в этом сезоне Амад Диалло провел 23 матча, где отметился 4 голами и 6 ассистами.