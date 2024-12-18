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Клуб Миколенко следит за молодым нападающим Рейнджерс

Англия

Правда, ириски будут иметь серьезную конкуренцию за подписание этого игрока

Клуб Миколенко следит за молодым нападающим Рейнджерс

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Эвертон" в очередной раз переживает сложную кампанию. Команда Шона Дайча сейчас находится на 16-м месте, в трех очках от зоны вылета, поэтому тренер ищет усиление атаки в зимнее трансферное окно.

По информации TBR Football, "ириски" внимательно следят за Хамзой Игамане из "Рейнджерса", который оценивается в 1,7 млн фунтов стерлингов. Марокканец приносит важную пользу шотландцам в атаке, где, в частности своим голом, он помог им недавно добыть ничью с "Тоттенхэмом". Однако "Эвертону" придется выдержать жесткую конкуренцию за подписание 22-летнего нападающего, поскольку им также интересуются "Вест Хэм", "Борнмут", "Брентфорд", "Фулхэм" и "Ньюкасл". Также стоит отметить непростую ситуацию с форвардами "ирисок" Калвертом-Льюином и Бету, поскольку текущие условия контракта у англичанина заканчиваются в конце сезона, а португалец зимой может покинуть "Гудисон Парк".

Добавим, что в этом сезоне Хамза Игамане провел 18 матчей, где отметился 6 голами и 2 ассистами.

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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Александр Гресь
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