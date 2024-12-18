Ливерпуль может отказаться от трансфера талантливого игрока Байера

"Ливерпуль" впечатлен прогрессом и уровнем игры Джереми Фримпонга за леверкузенский "Байер", однако его возможный переход в английский топ-клуб под вопросом.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, 24-летний крайний защитник "Байера" сейчас не находится в списке трансферных целей мерсисайдцев на следующий год. Считается, что Арне Слот предпочитает традиционного правого защитника, поэтому роль Фримпонга сейчас не вписывается в его систему.

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Добавим, что в этом сезоне Джереми Фримпонг забил два гола и отдал 8 результативных передач за "Байер" в 23 матчах во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.