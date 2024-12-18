  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль может отказаться от трансфера талантливого игрока Байера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль может отказаться от трансфера талантливого игрока Байера

Англия

Известно, что красные не рассматривают переход игрока на данный момент

Ливерпуль может отказаться от трансфера талантливого игрока Байера

Фото: The Peoples Person

Новина українською

"Ливерпуль" впечатлен прогрессом и уровнем игры Джереми Фримпонга за леверкузенский "Байер", однако его возможный переход в английский топ-клуб под вопросом.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, 24-летний крайний защитник "Байера" сейчас не находится в списке трансферных целей мерсисайдцев на следующий год. Считается, что Арне Слот предпочитает традиционного правого защитника, поэтому роль Фримпонга сейчас не вписывается в его систему.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Джереми Фримпонг забил два гола и отдал 8 результативных передач за "Байер" в 23 матчах во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Аутсайдер Премьер-лиги рассматривает специалиста Вест Бромвича как одного из кандидатов на тренерский пост
yellow-arrow
Клуб Миколенко следит за молодым нападающим Рейнджерс
yellow-arrow
Клуб Ла Лиги зимой хочет подписать талантливого игрока Манчестер Юнайтед
Байер (Леверкузен) Ливерпуль Джереми Фримпонг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости