Аутсайдер Премьер-лиги рассматривает специалиста Вест Бромвича как одного из кандидатов на тренерский пост

После унижения "Саутгемптона" от "Тоттенхэма" (0:5), главный неудачник АПЛ уволил своего тренера Рассела Мартина. Сейчас "святые" находятся в поиске специалиста, который мог бы возглавить их команду, однако известны имена нескольких претендентов на эту должность.

По информации Sky Sports, "Саутгемптон" рассматривает Карлоса Корберана, который возглавляет "Вест Бромвич", как кандидата на должность своего нового главного тренера. Кроме того, в этом списке также есть бывший наставник сборной Дании Каспера Хьюлманд и немец Денни Рель, который тренирует "Шеффилд Уэнсдей".

Отметим, что после 16-ти туров "Саутгемптон" находится на 20-й позиции, имея в своем активе 5 очков.