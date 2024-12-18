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Кристал Пэлас хочет продлить контракт со своим ключевым игроком

Англия

Лондонцы хотят удержать этого футболиста

Кристал Пэлас хочет продлить контракт со своим ключевым игроком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Кристал Пэлас" проводит неровную кампанию под руководством Оливера Гласнера. Впрочем, "орлы" хотят удержать ключевых игроков команды, чтобы они смогли сохранить прописку в АПЛ.

По информации Football Insider, лондонцы планируют провести переговоры по новому контракту для Жана-Филиппа Матеты, учитывая его недавние выступления. В конце прошлого сезона 27-летний футболист отметился в воротах, забив 13 из 16 голов в чемпионате после прихода Гласнера. Хотя на этот раз он не настолько результативен, француз зарекомендовал себя как важный член стартовой одиннадцатки "орлов" и появлялся в каждой игре этого сезона. Действующее соглашение нападающего с клубом действует до конца июня 2026 года.

Добавим, что в этом сезоне Жан-Филипп Матета провел 19 матчей, где отметился 6 голами и 2 ассистами.

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Кристал Пэлас (Лондон) Жан-Филипп Матета
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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