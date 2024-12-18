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Клуб Премьер-лиги зимой хочет приобрести молодого таланта Гента
Команде необходимо укреплять оборону
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Кристал Пэлас" в последнее время немного улучшил свое турнирное положение, однако Оливер Гласнер настроен зимой выйти на трансферный рынок. Лондонцы хотят укрепить оборону и обратили свое внимание в сторону бельгийского чемпионата.
По информации Football Insider, "Кристал Пэлас" планирует подписать 22-летнего Арчи Брауна из "Гента". Тайрик Митчелл остается ключевым игроком команды Оливера Гласнера, однако появились новые беспокойства относительно глубины его позиции, поскольку Натаниэль Клайн часто выходил на замену Митчелла в конце матчей. Кроме того, успех Даниэля Муньоса, который прибыл из бельгийского "Генка" в январе 2024 года, вдохновил "орлов" на то, что левый защитник сможет адаптироваться к футболу Премьер-лиги. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 8 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Арчи Браун провел 29 матчей, где отметился 2 голами и 5 ассистами.
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