Клуб Премьер-лиги зимой хочет приобрести молодого таланта Гента

"Кристал Пэлас" в последнее время немного улучшил свое турнирное положение, однако Оливер Гласнер настроен зимой выйти на трансферный рынок. Лондонцы хотят укрепить оборону и обратили свое внимание в сторону бельгийского чемпионата.

По информации Football Insider, "Кристал Пэлас" планирует подписать 22-летнего Арчи Брауна из "Гента". Тайрик Митчелл остается ключевым игроком команды Оливера Гласнера, однако появились новые беспокойства относительно глубины его позиции, поскольку Натаниэль Клайн часто выходил на замену Митчелла в конце матчей. Кроме того, успех Даниэля Муньоса, который прибыл из бельгийского "Генка" в январе 2024 года, вдохновил "орлов" на то, что левый защитник сможет адаптироваться к футболу Премьер-лиги. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 8 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Арчи Браун провел 29 матчей, где отметился 2 голами и 5 ассистами.