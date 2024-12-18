Тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал ситуацию с Гарначо и Рашфордом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим оценил шансы Алехандро Гарначо и Маркуса Рашфорда, которые не вышли на поле в манчестерском дерби, на попадание в стартовый состав команды на игру против "Тоттенхэма" в четвертьфинальном матче Кубка лиги.

"У нас еще одна тренировка впереди, но их ситуация такая же, как и у других игроков. Если они будут хорошо работать на тренировке, я должен сделать свой выбор относительно стартового состава. Посмотрим, будут ли они готовы к игре. Я жду лучшего от каждого игрока каждый день".

"Я еще не разговаривал лично с Маркусом. Я считаю, что он прав, когда говорит о новом вызове. У нас сейчас серьезный вызов, ведь "МЮ" находится в невероятно сложной ситуации. Надеюсь, что все игроки готовы к этому вызову. Я хочу помочь команде стать лучше. Наша команда выглядит сильнее, когда за нас играет Маркус, поэтому мы стараемся помогать ему показывать тот уровень, на который он был способен раньше", — добавил Аморим.

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Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" состоится в этот четверг, 19 декабря. Начало игры в 22:00.