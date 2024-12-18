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Кевин Де Брюйне относительно ситуации с продлением контракта с Манчестер Сити: Складывается впечатление, что люди знают больше меня

Англия

Сейчас футболист себя чувствует счастливым в клубе

Кевин Де Брюйне относительно ситуации с продлением контракта с Манчестер Сити: Складывается впечатление, что люди знают больше меня

Getty Images/Global Images Ukraine

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Кевин Де Брюйне провел в "Манчестер Сити" почти десять лет, но из-за травм последние два сезона он реже появлялся в составе команды. Более того, вокруг футболиста давно ведутся разговоры о смене клубной прописки, однако бельгиец продолжает оставаться на "Этихаде". В интервью Sky Sports 33-летний полузащитник рассказал о ситуации с продлением контракта с "горожанами", поскольку его действующее соглашение истекает летом следующего года.

"Иногда ты много видишь и много читаешь. Создается впечатление, что люди знают больше меня, так что, возможно, мне нужно пообщаться с людьми! Я еще ни с кем не разговаривал. Не было времени, не было правильного момента, безусловно. Я в порядке, я счастлив, я делаю свою работу. Все придет в свое время и все будет хорошо. В прошлом году у меня была серьезная травма, но когда вернулся, конечно, нужно было время после шести месяцев отсутствия, но я считаю, что все прошло очень хорошо, и когда я вернулся летом, я чувствовал себя очень, очень хорошо, что на самом деле было для меня сюрпризом после отсутствия предсезонной подготовки. Затем, к сожалению, это (последняя травма подколенного сухожилия в сентябре) произошло, и это стало не очень приятной ситуацией. Но я все еще чувствую, что могу что-то изменить. Если я смогу это сделать, то буду счастлив играть в футбол. Очевидно, если наступит время, когда я почувствую, что мне становится все труднее и труднее, мне придется принять решение. Но мне все равно хорошо играть в футбол, мне нравится играть в футбол, это для меня главное", - заявил бельгиец.

Отметим, что в этом сезоне Кевин Де Брюйне сыграл 15 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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