Ключевой футболист Ливерпуля не собирается покидать команду ключевой футболист

Очень важный игрок "Ливерпуля" в этом сезоне не собирается покидать команду.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, 22-летний полузащитник "красных" Райан Гравенберх не рассматривает вариант с возможным уходом из команды. Он остается важной частью планов клуба и одним из важных элементов игры, которую настраивает Арне Слот.

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Также отмечается, что "Ливерпуль" на данный момент не собирается добавлять нидерландского хавбека в сделку о возможном обмене игроков с участием Орельена Чуамени из мадридского "Реала".

Напомним, что Райан Гравенберх присоединился к "Ливерпулю" из мюнхенской "Баварии" в 2023 году за 40 миллионов евро.

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В этом сезоне Гравенберх провел 21 матч на клубном уровне, отметившись одним ассистом. Его стоимость, по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.