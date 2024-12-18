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МЮ и Ньюкасл проявляют интерес к молодому таланту аутсайдера Премьер-лиги
Однако, святые не настроены отпускать игрока посреди сезона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тайлер Диблинг является игроком основы "Саутгемптона", который находится на дне турнирной таблицы, выиграв лишь одну игру из 16 возможных. 18-летний игрок привлек к себе внимание своей игрой, и сейчас, как говорят, находится на радаре ряда ведущих клубов, которые взвешивают, стоит ли его покупать.
"Ньюкасл" и "МЮ" следят за прогрессом правого вингера и размышляют над тем, чтобы приобрести англичанина уже зимой. После успешных сделок с Тино Ливраменто и Льюисом Голлом, "сороки" стремятся дать шанс молодым местным талантам засиять под руководством Эдди Гау. Впрочем, считается, что любая сделка, скорее всего, состоится летом, поскольку "Саутгемптон" не желает, чтобы ключевой игрок покинул команду посреди сезона. "Святые" осознают, что будут вынуждены продать вингера, если они вылетят из Премьер-лиги в мае, пытаясь сбалансировать свои финансы.
Добавим, что в этом сезоне Тайлер Диблинг провел 17 матчей, где отметился голом и 2 ассистами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 22 млн евро.
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