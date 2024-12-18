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Манчестер Юнайтед нацелился на перспективного защитника из ПСЖ

Англия

Английский топ-клуб внимательно следит за игроком

Манчестер Юнайтед нацелился на перспективного защитника из ПСЖ

Фото - Franck FIFE / AFP

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"Манчестер Юнайтед" продолжает наблюдать за крайним защитником французского "Пари Сен-Жермен".

Согласно информации от Флориана Плеттенберга, "ПСЖ" хочет продлить контракт с Нуну Мендешем, но переговоры между клубом и представителями игрока пока не ведутся. На его подписание есть несколько претендентов, в том числе "Манчестер Юнайтед", который находится в поиске левого защитника.

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Известно, что у Рубена Аморима, наставника "красных дьяволов", и его 22-летнего соотечественника одно футбольное агентство. В "МЮ" следят за ситуацией с контрактом игрока, который действует до июня 2026 года. Также в списке английського топ-клуба находится Тео Эрнандес на случай, если Альфонсо Дэвис продлит контракт с "Баварией".

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В этом сезоне Нуну Мендеш принял участие в 15 матчах за "ПСЖ", отметившись двумя голами и двумя ассистами. Его стоимость, по версии известного сайта Transfermarkt, оценивается в 55 миллионов евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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