Манчестер Юнайтед нацелился на перспективного защитника из ПСЖ

"Манчестер Юнайтед" продолжает наблюдать за крайним защитником французского "Пари Сен-Жермен".

Согласно информации от Флориана Плеттенберга, "ПСЖ" хочет продлить контракт с Нуну Мендешем, но переговоры между клубом и представителями игрока пока не ведутся. На его подписание есть несколько претендентов, в том числе "Манчестер Юнайтед", который находится в поиске левого защитника.

Читайте также Тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал ситуацию с Гарначо и Рашфордом

Известно, что у Рубена Аморима, наставника "красных дьяволов", и его 22-летнего соотечественника одно футбольное агентство. В "МЮ" следят за ситуацией с контрактом игрока, который действует до июня 2026 года. Также в списке английського топ-клуба находится Тео Эрнандес на случай, если Альфонсо Дэвис продлит контракт с "Баварией".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Нуну Мендеш принял участие в 15 матчах за "ПСЖ", отметившись двумя голами и двумя ассистами. Его стоимость, по версии известного сайта Transfermarkt, оценивается в 55 миллионов евро.