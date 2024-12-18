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Молодой талант Ла Лиги достиг принципиальной договоренности о переходе в клуб Александра Зинченко
Испанец должен переехать в Лондон по завершении сезона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Альберто Молейро проводит выдающийся сезон в "Лас-Пальмасе". Канарский футболист обладает универсальностью и видением, необходимыми для интеграции в полузащиту, которая предпочитает владение мячом и креативность. Эти качества привлекли внимание немалое количество европейских клубов, однако игрок все же определился с дальнейшим шагом в своей профессиональной карьере.
Как сообщает Fichajes, 21-летний испанец имеет принципиальную договоренность о переходе в "Арсенал" в летнее трансферное окно. Микель Артета видит в полузащитнике идеальную альтернативу Мартину Эдегору в его формации 4-3-3, занимая более атакующую позицию в середине поля. Контракт игрока с "Лас-Пальмасом" рассчитан до 2026 года, а "канониры" заплатят испанскому клубу 60 млн евро отступных. Официальное объявление о трансфере может состояться в ближайшие несколько месяцев.
Добавим, что в этом сезоне Альберто Молейро провел 17 матчей и отметился 4 забитыми мячами.
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