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Молодой талант Ла Лиги достиг принципиальной договоренности о переходе в клуб Александра Зинченко

Англия

Испанец должен переехать в Лондон по завершении сезона

Молодой талант Ла Лиги достиг принципиальной договоренности о переходе в клуб Александра Зинченко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Альберто Молейро проводит выдающийся сезон в "Лас-Пальмасе". Канарский футболист обладает универсальностью и видением, необходимыми для интеграции в полузащиту, которая предпочитает владение мячом и креативность. Эти качества привлекли внимание немалое количество европейских клубов, однако игрок все же определился с дальнейшим шагом в своей профессиональной карьере.

Как сообщает Fichajes, 21-летний испанец имеет принципиальную договоренность о переходе в "Арсенал" в летнее трансферное окно. Микель Артета видит в полузащитнике идеальную альтернативу Мартину Эдегору в его формации 4-3-3, занимая более атакующую позицию в середине поля. Контракт игрока с "Лас-Пальмасом" рассчитан до 2026 года, а "канониры" заплатят испанскому клубу 60 млн евро отступных. Официальное объявление о трансфере может состояться в ближайшие несколько месяцев.

Добавим, что в этом сезоне Альберто Молейро провел 17 матчей и отметился 4 забитыми мячами.

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Арсенал (Лондон) Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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