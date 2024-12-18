Молодой талант Ла Лиги достиг принципиальной договоренности о переходе в клуб Александра Зинченко

Альберто Молейро проводит выдающийся сезон в "Лас-Пальмасе". Канарский футболист обладает универсальностью и видением, необходимыми для интеграции в полузащиту, которая предпочитает владение мячом и креативность. Эти качества привлекли внимание немалое количество европейских клубов, однако игрок все же определился с дальнейшим шагом в своей профессиональной карьере.

Как сообщает Fichajes, 21-летний испанец имеет принципиальную договоренность о переходе в "Арсенал" в летнее трансферное окно. Микель Артета видит в полузащитнике идеальную альтернативу Мартину Эдегору в его формации 4-3-3, занимая более атакующую позицию в середине поля. Контракт игрока с "Лас-Пальмасом" рассчитан до 2026 года, а "канониры" заплатят испанскому клубу 60 млн евро отступных. Официальное объявление о трансфере может состояться в ближайшие несколько месяцев.

Добавим, что в этом сезоне Альберто Молейро провел 17 матчей и отметился 4 забитыми мячами.